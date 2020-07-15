15 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şaşırtan istek!

Belhanda'dan yönetimi şaşırtan istek!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

'da yıllık 3 milyon 350 bin Euro net maaşı ve gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle satış listesine konulan Younes , yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Faslı futbolcunun bir sezon daha takımda kalmak istediğini aksi takdirde ise bonservisinin verilmesini talep ettiği ileri sürüldü.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için teknik direktör 'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 'da geleceği merak konusu olan Younes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre, tecrübeli çalıştırıcının kadroda düşünmediği ve satış listesine konulan Belhanda, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. 30 yaşındaki futbolcunun yönetimden bir sezon daha takımda kalmak istediği aksi takdirde serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Younes Belhanda'nın adı Arap kulüpleri ve Monaco ile anılıyor.

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