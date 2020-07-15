Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şaşırtan istek!
Galatasaray'da yıllık 3 milyon 350 bin Euro net maaşı ve gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle satış listesine konulan Younes Belhanda, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Faslı futbolcunun bir sezon daha takımda kalmak istediğini aksi takdirde ise bonservisinin verilmesini talep ettiği ileri sürüldü.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Younes Belhanda ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre, tecrübeli çalıştırıcının kadroda düşünmediği ve satış listesine konulan Belhanda, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. 30 yaşındaki futbolcunun yönetimden bir sezon daha takımda kalmak istediği aksi takdirde serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Younes Belhanda'nın adı Arap kulüpleri ve Monaco ile anılıyor.
Younès Belhanda a rencontré les dirigeants de Galatasaray.— Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) July 15, 2020
Il souhaite aller au bout de son contrat ( encore une saison) ou bien partir libre.
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