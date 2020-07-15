15 Temmuz 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ve Galatasaray Alpaslan Öztürk transferi için karşı karşıya!

Süper Lig'in yıldızı için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

Bu sezon savunma hattında büyük sıkıntılar çeken ve , 'in yıldız ismi için transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, 'den 'ü istiyor.

Yerli oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler şu ana kadar ve İsmail Yüksek transferlerini bitirdi. operasyonuna devam eden 'de 'nin başarılı futbolcusu için temaslar sürüyor.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE!

İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper için Emre Belözoğlu'nun sürekli iletişim halinde olduğu kaydedildi.

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GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ!

Mert Hakan Yandaş'ı rakibine kaptıran 'ın Alpaslan'ın peşine düştüğü ve transferi noktalamak istediği ifade edildi. 'e yabancı kuralının gelmesiyle birlikte kaliteli yerli isimleri hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılı kurmayların 26 yaşındaki futbolcu için şartları zorlayacağı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR NABIZ YOKLUYOR!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı verdiği Alpaslan Öztürk için Medipol Başakşehir'in de nabız yokladığı ifade edildi.

Yıldız isim G.Saray'da! İşte sözleşme şartları haberin devamı

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