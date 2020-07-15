Fenerbahçe ve Galatasaray Alpaslan Öztürk transferi için karşı karşıya!
Bu sezon savunma hattında büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in yıldız ismi için transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü istiyor.
Yerli oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler şu ana kadar Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek transferlerini bitirdi. Transfer operasyonuna devam eden Fenerbahçe'de Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk için temaslar sürüyor.
EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE!
İzmir ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper için Emre Belözoğlu'nun sürekli iletişim halinde olduğu kaydedildi.
GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ!
Mert Hakan Yandaş'ı rakibine kaptıran Galatasaray'ın Alpaslan'ın peşine düştüğü ve transferi noktalamak istediği ifade edildi. Süper Lig'e yabancı kuralının gelmesiyle birlikte kaliteli yerli isimleri hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılı kurmayların 26 yaşındaki futbolcu için şartları zorlayacağı belirtildi.
BAŞAKŞEHİR NABIZ YOKLUYOR!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı verdiği Alpaslan Öztürk için Medipol Başakşehir'in de nabız yokladığı ifade edildi.
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