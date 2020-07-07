Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi bitiyor ödemesi bitmiyor! Bir maç daha forma giyerse...
Galatasaray'a geldiği günden bu yana tartışılan isimlerin başında gelen Younes Belhanda, Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor ile oynanacak mücadelede forma giymesi halinde 'dalya' diyecek. Sarı-kırmızılılarda bir yıl sözleşmesi kalan Faslı oyuncu 100. maçına çıkacakken, sözleşmesindeki özel madde gereği eski kulübü Dinamo Kiev'e 250 bin Euro (yaklaşık 1.9 milyon TL) ödeme daha yapıalcak.
2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Younes Belhanda'nın sözleşmesindeki bonus maddesi Alanyaspor maçıyla birlikte devreye giriyor. Sarı-kırmızılı takım, Dinamo Kiev'e 250 bin euro bonus ödemesi yapacak.
Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız futbolcu Younes Belhanda için bu maç ayrı bir öneme sahip olacak. Belhanda söz konusu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılı forma ile dalya diyecek.
HAZİRAN 2017'DE TRANSFER OLDU
Belhanda, 30 Haziran 2017 tarihinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinden bonuslar hariç 8 milyon Euro'ya takıma transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 73 Süper Lig, 13 Türkiye Kupası, 8 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 99 resmi karşılaşmaya çıktı.
Faslı futbolcu, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 19 da asist yaptı.
4 KUPA KAZANDI
Galatasaray ile 3. sezonunu geçiren Younes Belhanda, toplam 4 kupa kazandı. Belhanda 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer aldı.
Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla oynadığı maçlarda 26 sarı kart, 4 de kırmızı kart gördü.
100 BARAJINA ULAŞAN 7. FUTBOLCU OLACAK
Başarılı futbolcu, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Fernando Muslera, Selçuk İnan, Ryan Donk, Martin Linnes, Sofiane Feghouli ve Mariano ile birlikte 100 maç barajına ulaşan yedinci futbolcu olacak.
DINAMO KİEV'E 250 BİN EURO ÖDENECEK
Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında yapılan anlaşma gereği Belhanda'nın her 25 karşılaşma için 250 bin Euro ödenecekti. Yıldız futbolcu, Alanyaspor maçında 100. maçına çıkacak ve sarı-kırmızılılar, Ukrayna ekibine 250 bin Euro bonus ödeyecek.
Younes Belhanda, kariyerinde oynadığı takımlar içerisinde Montpellier'de 144, Dinamo Kiev'de 88, Nice'de 36 ve Schalke 04'de 17 resmi müsabakada forma giydi.
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