06 Temmuz 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim'den dev neşter

Süper Lig'de son olarak sahasında Trabzonspor'a yenilen Galatasaray'da işler hiç de istenildiği gibi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı oldukça düşen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon için dev neşteri vurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 14:35
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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim'den dev neşter

Derbi maçında alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray'da tarihi bir operasyon gerçekleştirilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim'den dev neşter

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda birçok isimle yollar ayrılacak.

İşte Galatasaray'ın tarihi operasyonu...

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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim'den dev neşter

BELHANDA
Sözleşmesi 2021 Haziran ayına kadar devam eden Belhanda ile sezon sonunda kesin olarak olarak yollar ayrılacak.

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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim'den dev neşter

Faslı futbolcunun kariyerine Arabistan Ligi'nde devam etmesi bekleniyor.


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Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim'den dev neşter

FEGHOULI
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Sofiane Feghouli'yi elden çıkartarak hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcuya yıllık toplam 4.3 milyon euro ödüyor.

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