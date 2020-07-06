Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim'den dev neşter

FEGHOULI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Sofiane Feghouli'yi elden çıkartarak hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcuya yıllık toplam 4.3 milyon euro ödüyor.