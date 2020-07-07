07 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao kamp kadrosunda yer almadı!

G.Saray'da yıldız isim kadroya alınmadı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

Son dakika haberine göre; 'in 31. haftasında Aytemiz ile karşılaşacak 'da, yıldız golcü kamp kadrosunda yer almadı.

, 'in 31. haftasında oynayacağı Aytemiz mücadelesinin kafilesini açıkladı.

Sarı kırmızılılar, kafilede sakatlığı bulunan Lemina ve Falcao'ya yer vermedi.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maç kafilesi şu şekilde:

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