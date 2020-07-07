Galatasaray'da Radamel Falcao kamp kadrosunda yer almadı!

Ligde son 6 maçta yaşadığı büyük düşüş nedeniyle şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde olan yıldız isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...