06 Temmuz 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Arda Turan kararı çıktı! Fatih Terim...

Trabzonspor yenilgisi sonrasında birnevi şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray, gelecek sezona odaklanmış durumda. Sezonun bitmesiyle birlikte büyük bir yapılanmaya gidecek sarı-kırmızılılarda Arda Turan için karar verildi. Buna göre Cimbom'un Emre Belözoğlu'su, Arda Turan olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 17:22
ABONE OL
  • 1
  • 14
Galatasaray'da Arda Turan kararı çıktı! Fatih Terim...

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı bordo-mavililer 3-1 kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Galatasaray'da Arda Turan kararı çıktı! Fatih Terim...

CİMBOM HAVLU ATTI
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Sosa (pen.), 70. dakikada Filip Novak ve 90+5. dakikada Sörloth kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 90+2. dakikada Seri'den geldi.

  • 3
  • 14
Galatasaray'da Arda Turan kararı çıktı! Fatih Terim...

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 61'e y��kselterek Başakşehir ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

  • 4
  • 14
Galatasaray'da Arda Turan kararı çıktı! Fatih Terim...

PUAN FARKI 11 OLDU
Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray ise 52 puanda kaldı ve Başakşehir'le puan farkı 11'e yükseldi.

  • 5
  • 14
Galatasaray'da Arda Turan kararı çıktı! Fatih Terim...

SON DARBE ONYEKURU
Fatih Terim, ligin 29. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de görev verdiği Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ererek Monaco'ya dönmesi, Mario Lemina'yı da sakatlığı nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde oynatamadı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör