Galatasaray'da Arda Turan kararı çıktı! Fatih Terim...

Trabzonspor yenilgisi sonrasında birnevi şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray, gelecek sezona odaklanmış durumda. Sezonun bitmesiyle birlikte büyük bir yapılanmaya gidecek sarı-kırmızılılarda Arda Turan için karar verildi. Buna göre Cimbom'un Emre Belözoğlu'su, Arda Turan olacak. İşte detaylar...