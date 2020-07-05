05 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Radamel Falcao'nun transferi için temasa geçtiler! Galatasaray...

Falcao için temasa geçtiler! G.Saray...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.07.2020

Galatasaray'da aldığı yüksek maaşla ve sürekli yaşadığı sakatlıkla gündeme gelen için, sarı-kırmızılılara transfer teklifi geldi. Cimbom'un bu konuda ne cevap vereceği ise merak konusu.

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan bedelsiz kadrosuna kattığı 'nun yol ayrımına geldiği ve kısa süre içinde Kolombiyalı starın transfer görüşmesi yapmak için Dubai'ye gideceği belirtilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Şu anda sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde olan Falcao, Al Wahda'nın transfer teklifini ciddi anlamda düşünüyor ve kariyerinin son transferini iyi bir ücretle yapmak istiyor.

Öta yandan Al Wahda yöneticilerinin de, Falcao transferi için Galatasaraylı idarecilerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Emre Bol: Galatasaray İrfan Can Kahveci transferini bitirdi diye duyuyorum

GALATASARAY TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Galatasaraylı yöneticilerin bu transfere şu anlık mesafeli yaklaştığı ve oyuncunun 3 yıllık kontratının bulunduğunu, Kolombiyalı yıldızın bedelsiz ayrılığına izin vermeyecekleri söylenildiği kaydedildi.

FALCAO G.SARAY'I BEKLİYOR

Öte yandan şu anda sakatlığı bulunan Falcao'nun da, Galatasaraylı yetkililerin vereceği cevabı beklediği ifade edildi.

Süper Lig devinden Angulo bombası! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray kafilesi stada hareket etti Galatasaray kafilesi stada hareket etti
Onyekuru için gizli plan! Fenerbahçe derken... Onyekuru için gizli plan! Fenerbahçe derken...
Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör