05 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Henry Onyekuru için gizli plan! Fenerbahçe derken...

Onyekuru için gizli plan! Fenerbahçe derken...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Monaco tarafından geri çağrılan ve takımdan ayrılan Henry Onyekuru ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilmişti. Nijeryalı futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, Yunan ekibi 'un yıldız oyuncu için gizli bir transfer planı yürüttüğü ortaya çıktı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık gelen ve kısa süre önce sözleşmesinin bitmesi gerekçesiyle Monaco'ya geri çağırılan Henry Onyekuru'ya talip çıktı.

Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Onyekuru transferi için nabız yokladığı bilinirken, Yunan basını 'un yıldız futbolcu için izleyeceği yol haritasını yazdı.

Fotomaç'ın derlediği haberde Olimpiakos'un, gelecek sezon forvet hattını Onyekuru ile güçlendirmek istediği ifade edildi. Yunan kulübünün yetkilileri, yıldız futbolcu ile temas halinde.

TEKLİF İÇİN BEKLEMEDELER

Öte yandan Monaco'nun Onyekuru kararı beklenecek ve doğru zamanda Fransız kulübünün kapısı çalınacak.

Onyekuru bu sezon Monaco ve Galatasaray dahil olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 gol 3 asistle oynadı.

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