01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Sarı-kırmızılı takımın opsiyonu 3 milyon euro'ya kadar düşmesine rağmen Suudi Arabistan ekibi bu rakamı da ödeyemeyeceğini sarı-kırmızılılara iletti. Bu arada Maicon'un 5 aydır maaşını alamadığı için kulübü Al Nassr'ı FIFA'ya şikayet ettiği de gelen bilgiler arasında...
Maicon Galatasaray'a dönüyor
Galatasaray'ın 1.7 milyon euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro satış opsiyonu ile Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına kiraladığı Maicon geri dönüyor.
Sarı-kırmızılı takımın opsiyonu 3 milyon euro'ya kadar düşmesine rağmen Suudi Arabistan ekibi bu rakamı da ödeyemeyeceğini sarı-kırmızılılara iletti. Bu arada Maicon'un 5 aydır maaşını alamadığı için kulübü Al Nassr'ı FIFA'ya şikayet ettiği de gelen bilgiler arasında...
Bir yıl daha anlaşması var
Maicon, Al Nassr formasıyla son sezonda ligde 21 maçta forma giyerken, tüm kulvarlarda 26 müsabakada görev aldı. Galatasaray ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Maicon'un, Al Nassr ile bu sezon sonunda kiralık anlaşması sona erecek.
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