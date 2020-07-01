01 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Maicon Galatasaray'a dönüyor

Maicon dönüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Galatasaray'ın 1.7 milyon euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro satış opsiyonu ile Suudi Arabistan'ın takımına kiraladığı Maicon geri dönüyor.

Sarı-kırmızılı takımın opsiyonu 3 milyon euro'ya kadar düşmesine rağmen Suudi Arabistan ekibi bu rakamı da ödeyemeyeceğini sarı-kırmızılılara iletti. Bu arada Maicon'un 5 aydır maaşını alamadığı için kulübü 'ı FIFA'ya şikayet ettiği de gelen bilgiler arasında...
Bir yıl daha anlaşması var

Maicon, Al Nassr formasıyla son sezonda ligde 21 maçta forma giyerken, tüm kulvarlarda 26 müsabakada görev aldı. Galatasaray ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Maicon'un, Al Nassr ile bu sezon sonunda kiralık anlaşması sona erecek.

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