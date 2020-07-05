05 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Angulo bombası!

Süper Lig devinden Angulo bombası!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun ardından kanat bölgesine hızlı bir isim arayan , geçen sezon ilgilendiği Ivan Angulo'ya yeniden talip oldu.

Ocak 2020'de Kolombiya ekibi Envigado'dan 2.65 milyon euro'ya Palmeiras'a transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, haziran ayında Cruzeiro'ya kiralandı. 31 Aralık 2020'ye kadar Cruzeiro ile kontratı bulunan Angulo idmanlara çıkıyor fakat kulüpler arasında ödeme problemleri bulunuyor. Angulo bu sezon 17 maçta 2 gol, 3 asist yaptı.

(Fotomaç)

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