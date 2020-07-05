05 Temmuz 2020, Pazar
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Emre Bol: Galatasaray İrfan Can Kahveci transferini bitirdi diye duyuyorum
A Spor yorumcusu Emre Bol, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci ile ilgili "Galatasaray İrfan Can transferini bitirdi diye duyuyorum." dedi.
05.07.2020
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