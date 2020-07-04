04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim 11 kurmakta zorlanıyor!

Terim 11'de zorlanıyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.07.2020

Süper Lig'in 30. haftasında 'u ağırlayacak 'da, teknik direktör belki de kariyeri boyunca en dertli zamanlarını yaşıyor. Sakatlıkların çokluğu, cezalı oyuncuların varlığı ve kontratı bitenler derken, tecrübeli çalıştırıcı ilk 11 kurmakta zorlanıyor.

sezon sonuna çok eksik geldi. Sarı-kırmızılılar, maçına da birçok eksikle çıkacak. Sezonun belirleyici haftalarında bu kadar eksik teknik direktör 'in elini kolunu bağlıyor. İmparator sahaya sürebileceği en iyi 11'i arıyor. Deneyimli çalıştırıcının sezonu kapatan Fernando Muslera'nın yerine yine Okan Kocuk'a şans vermesi bekleniyor. Savunma Mariano, Ryan Donk sakatlığı geçen Marcao ve Marcelo Saracchi'den oluşacak.

EN UÇTA YİNE AKBABA

Fatih Terim orta sahada Jean Michel Seri, Younes Belhanda ve Ömer Bayram üçlüsünü kullanacak. Henry Onyekuru'nun ayrılmasıyla ön tarafta da mecburi değişim yaşanacak. Sağ kanatta Sofiane Feghouli oynayacak. Sol önde ise Henry Onyekuru'nun yerine Jesse Sekidika'nın forma giymesi bekleniyor. Gaziantepspor maçında performansı beğenilmeyen Jimmy Durmaz'ın yine yedek bekleyeceği tahmin ediliyor. İmparator en uçta bir kez daha Emre Akbaba'ya şans tanıyacak. •Savaş Çorlu

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'da!

HEDEF GALİBİYET

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, birçok eksiğe rağmen kulübün pes etmeyen yapısını sahada görmek istiyor. Geçen hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasındaki futboldan memnun olan başarılı çalıştırıcı öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Biz Galatasaray'ız. Burada eksik, cezalı, sakat olmaz. Sahaya 11 kişi çıkarız ve işimizi yaparız" diyerek futbolcularını 3 puana şartlıyor.

KULÜBESİ DOLMUYOR

Aslan'da teknik direktör Fatih Terim sahaya çıkaracağı 11'i bu şekilde belirlerken 21 kişilik maç kadrosunu ise dolduramıyor. Deneyimli hoca, altyapıdan takviyelerle kulübeyi tamamlayacak. (Fotomaç)

Galatasaray açıkladı! Marcao ve Falcao... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan Kaan için 2 teklif! Galatasaray'dan Kaan için 2 teklif!
Dev maç için talimatı verdi! Fırsat bu fırsat Dev maç için talimatı verdi! Fırsat bu fırsat
Neredesin Falcao? Neredesin Falcao?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör