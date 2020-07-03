Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'da!
Bu sezon TFF 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'da 17 gol 12 asistlik performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın transfer listesine girmişti. Sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına varan 21 yaşındaki oyuncu İstanbul'a geldi.
Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor. Gençleşme operasyonu kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılar ilk hamlesini yaptı ve prensip anlaşmasına varılan Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Aktürkoğlu sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği 21 yaşındaki futbolcunun transferinde imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.
Genç yıldız adayı, Anagold 24 Erzincanspor formasıyla bu sezon yaptığı 17 gol, 12 asistlik performansıyla gündem olmuştu.
FENERBAHÇE PEŞİNDEYDİ!
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyordu. Sarı-kırmızılı takım bu transferle ezeli rakibine transfer çalımı atmış oldu.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Bu sezon Erzincan ekibinde etkili bir performans sergileyen Kerem, 17 gol ve 1 asist üretti. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. 1.73 boyundaki futbolcu, 2 kez terlettiği Türkiye U19 Milli Takımı formasıyla 1 gol attı. TFF'nin 2'inci, 3'üncü ve Bölgesel Amatör Ligleri tescil etmesiyle serbest kalan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor.
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