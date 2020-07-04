Fatih Terim ve Hüseyin Çimşir dev maç için taktiklerini belirledi
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren yarınki Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesinde takımlar son hazırlıklarını yaparken, teknik patronlar Fatih Terim ve Hüseyin Çimşir de kafalarındaki taktikleri netleştirdi.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunda kadro sıkıntısı çekerken, oynatacağı sistemi talebelerine anlattı. Başakşehir'e karşı ortaya konan futboldan memnun olan usta hoca, "Topun kontrolü bizde olmalı. Çok pas yaparak rakibi yorup hep birlikte hücum etmeliyiz" dedi.
VURMAKTAN KAÇINMAYIN
Trabzonspor cephesinde ise taktik gole daha ağırlıklı... Sarı-kırmızılı takımda Muslera'nın yokluğunu fırsat bilen teknik direktör Hüseyin Çimşir, bol bol şut atmaları talimatı verdi. Genç çalıştırıcı, özellikle Sörloth, Nwakaeme, Ekuban ve Sosa gibi şut becerisi yüksek isimlerden her fırsatta kaleyi yoklamalarını istedi. Bordo-mavili hoca, "Mutlaka skora gitmeliyiz. Bunun yolu da golden geçiyor. Müsait pozisyonlardan vurmaktan kaçınmayın" talimatı verdi.
BAYRAM'A HAZIR OL EMRİ
Fatih Terim, genç stoper Emin Bayram'ı derbiye hazırlıyor. Trabzon'a karşı Donk ve Marcao oynayacak ancak sakatlıktan yeni çıkan Marcao problem yaşarsa 17 yaşındaki Emin yerine oyuna girecek. Başakşehir maçında sonradan girmiş, performansı beğenilmişti.
HOCAYA İZİN YOK
Trabzon, Ankaragücü maçı sonrası 2 gün izin yaptı. Ancak Hüseyin Çimşir ile Başkan Ahmet Ağaoğlu bu süreyi toplantı yaparak geçirdi. Ağaoğlu, yoğun eleştiri alan teknik direktör Çimşir'e sahip çıkıp, "Yola birlikte devam edeceğiz ve bizim size olan inancımız tam" dedi. Çimşir ekibini toplayarak, son iki maçtaki hatalarla ilgili analizler yaptı.
(Fotomaç)
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