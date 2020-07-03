03 Temmuz 2020, Cuma

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Galatasaray açıkladı! Marcao ve Falcao...

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Giriş Tarihi: 03.07.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 13:33
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Galatasaray açıkladı! Marcao ve Falcao...

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray açıkladı! Marcao ve Falcao...

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman basına kapalı gerçekleşti.

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Galatasaray açıkladı! Marcao ve Falcao...

Sakatlığı bulunan Muslera kaleci antrenörü eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

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Galatasaray açıkladı! Marcao ve Falcao...

Galatasaray'da sakatlığı düzelen Marcao, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Radamel Falcao, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışma yaptı.

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Galatasaray açıkladı! Marcao ve Falcao...
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