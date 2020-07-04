04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Kaan Ayhan için 2 teklif!

Galatasaray'dan Kaan için 2 teklif!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Son günlerde adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan da transfer listesine aldı. Milli yıldız için sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne 2 farklı teklif sundu. İşte detaylar...

ile Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra için de karşı karşıya. Sarı-lacivertli kulübün renklerine bağlamak için harekete geçtiği 25 yaşındaki çok yönlü oyuncuya Aslan da kanca attı. 'un sözleşmesinde 6 milyon euro'luk çıkış bedeli olan Kaan için kulübü Düsseldorf'a iki farklı teklif sunduğu kaydedildi. Hedef milli yıldızı kapmak.

1. Teklif: 1 milyon euro verip 1 sezon kiralayalım. Bundesliga'ya yükselirseniz size geri dönsün. Çıkamazsanız 1 milyon euro daha verip ikinci sezon da kiralık bizde oynasın. Sonra da 2 milyon euro'luk satın alma bedeli koyalım.

2. Teklif: 1.5 milyon euro'ya bu sezon kiralayalım. Sezon sonunda da 2.5 milyon euro daha verip satın alma şartıyla bonservisi bize geçsin. Sonrasında 10 milyon euro ve üzerindeki satışlarda da size yüzde 10 oranında bir pay verelim. (Fotomaç)

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