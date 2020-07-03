Semih Kaya'nın menajeri duyurdu! "Galatasaray..."

Bu sezon stoper hattında Luyindama ve Marcao'nun sakatlığı sonrasında sıkıntı çeken Galatasaray, bu bölgeyi güçlendirmek istiyordu. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda eski yıldızı Semih Kaya'yı gündemine alırken, tecrübeli oyuncunun menajeri açıklamalarda bulundu.

Bu sezon stoper bölgesinde bir türlü istikrarı yakalayamayan Galatasaray, gelecek yıl savunma rotasyonunu güçlü tutmak için çalışmalara başladı.



Gelecek sene düşmesi beklenen yabancı sınırlamasının da etkisiyle Türk futbolculara yönelen Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncuları Semih Kaya'yı listeye aldı.

"GALATASARAY SEMİH'İN EVİ"

Menajer Güde Fazıl Özdemir, NTV'ye Semih Kaya'nın Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Semih Kaya'nın Sparta Prag ile olan kontratı 15 Temmuz'da bitecek. Galatasaray ile henüz bir görüşmemiz olmadı ama Galatasaray Semih'in evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

2006 yılında Galatasaray altyapısına katılan Semih Kaya, daha önce sarı-kırmızılı forma ile 6 buçuk sezon geçirdi ve 209 resmi maça çıktı.

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