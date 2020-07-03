03 Temmuz 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika: Sakarya Hendek'te yaşanan patlama sonrası kulüplerden paylaşım!

Kulüplerden anlamlı paylaşım!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.07.2020

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlama meydana geldi. Açıklamaya göre, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. ve futbol kulüplerinden 'te yaşanan patlama sonrası paylaşımlar geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TFF VE KULÜPLERDEN PAYLAŞIM!

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