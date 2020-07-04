Sadece 4 oyuncu

Süper Lig'in 30. haftasında girilirken, Galatasaray'da kadro büyük ölçüde değişmek zorunda kaldı. Sarı-kırmızılılar ilk haftaya kıyasla sadece 4 oyuncunun sahada olması bekleniyor.

Galatasaray, sezonun en önemli bölümüne çok eksik giriyor. Gidenler-gelenler, sakatlar, cezalılar derken Cimbom, Trabzonspor karşısına ana plandan bir hayli şaşmış şekilde çıkacak. Sezonun ilk haftası olan Denizlispor karşılaşmasından sadece 4 ismin sahada olması bekleniyor. Mariano, Marcao, Seri ve Belhanda haricinde diğer 7 futbolcu tamamen değişecek.

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