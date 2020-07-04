04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Sadece 4 oyuncu

Sadece 4 oyuncu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında girilirken, 'da kadro büyük ölçüde değişmek zorunda kaldı. Sarı-kırmızılılar ilk haftaya kıyasla sadece 4 oyuncunun sahada olması bekleniyor.

, sezonun en önemli bölümüne çok eksik giriyor. Gidenler-gelenler, sakatlar, cezalılar derken Cimbom, karşısına ana plandan bir hayli şaşmış şekilde çıkacak. Sezonun ilk haftası olan Denizlispor karşılaşmasından sadece 4 ismin sahada olması bekleniyor. Mariano, Marcao, Seri ve Belhanda haricinde diğer 7 futbolcu tamamen değişecek.

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