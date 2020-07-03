Galatasaray'da yeni sezonun kaynağı ondan! Feghouli'ye bir teklif daha

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'ye teklifler geldiği biliniyordu. Cimbom'un tecrübeli yıldızına bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli yol ayrımında... Afrika basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılıların sezon sonunda yıldız oyuncunun satışıyla beraber transfer için fon yaratmak istediği ifade edilirken, yeni talibinin çıktığı belirtildi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Feghouli'ye Al Gharafa'nın ardından Al Duhail de talip oldu.

TRANSFERDE ÖNCELİK FEGHOULI

Öte yandan Al Duhail kulübünün yetkililerinin, Feghouli transferine öncelik verdiği ve bu girişim için tüm şartların zorlanacağı yazıldı.

SUUDİLERLE GÖRÜŞME HALİNDE

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için izin verdiği Cezayirli yıldızın, Suudi kulüpleriyle şu anda görüşme halinde olduğu da notlara eklendi.

Sofiane Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 24 maça çıkarken 6 gol kaydetmişti.

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