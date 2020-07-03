03 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni sezonun kaynağı ondan! Feghouli'ye bir teklif daha

Yeni sezonun kaynağı ondan! Feghouli'ye bir teklif daha
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2020

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'ye teklifler geldiği biliniyordu. Cimbom'un tecrübeli yıldızına bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli yol ayrımında... Afrika basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılıların sezon sonunda yıldız oyuncunun satışıyla beraber transfer için fon yaratmak istediği ifade edilirken, yeni talibinin çıktığı belirtildi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Feghouli'ye Al Gharafa'nın ardından Al Duhail de talip oldu.

Galatasaray açıkladı! Marcao ve Falcao...

TRANSFERDE ÖNCELİK FEGHOULI

Öte yandan Al Duhail kulübünün yetkililerinin, Feghouli transferine öncelik verdiği ve bu girişim için tüm şartların zorlanacağı yazıldı.

SUUDİLERLE GÖRÜŞME HALİNDE

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için izin verdiği Cezayirli yıldızın, Suudi kulüpleriyle şu anda görüşme halinde olduğu da notlara eklendi.

Sofiane Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 24 maça çıkarken 6 gol kaydetmişti.

Galatasaray'da Onyekuru depremi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Milan Baros futbolu bıraktı! Milan Baros futbolu bıraktı!
Onyekuru Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu Onyekuru Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durumu
Menajeri duyurdu! Galatasaray... Menajeri duyurdu! "Galatasaray..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör