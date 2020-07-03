Galatasaray'da yeni sezonun kaynağı ondan! Feghouli'ye bir teklif daha
Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'ye teklifler geldiği biliniyordu. Cimbom'un tecrübeli yıldızına bir talip daha çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli yol ayrımında... Afrika basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılıların sezon sonunda yıldız oyuncunun satışıyla beraber transfer için fon yaratmak istediği ifade edilirken, yeni talibinin çıktığı belirtildi.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Feghouli'ye Al Gharafa'nın ardından Al Duhail de talip oldu.
TRANSFERDE ÖNCELİK FEGHOULI
Öte yandan Al Duhail kulübünün yetkililerinin, Feghouli transferine öncelik verdiği ve bu girişim için tüm şartların zorlanacağı yazıldı.
SUUDİLERLE GÖRÜŞME HALİNDE
Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için izin verdiği Cezayirli yıldızın, Suudi kulüpleriyle şu anda görüşme halinde olduğu da notlara eklendi.
Sofiane Feghouli bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 24 maça çıkarken 6 gol kaydetmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı