Galatasaray için Renan Ribeiro iddiası

Galatasaray'da Muslera'nın ağır sakatlığı nedeniyle başlayan kaleci arayışlarında yeni bir aday ortaya çıktı. Portekiz basını, Galatasaray'ın Brezilyalı kaleci Renan ile ilgilendiğini ve transfer teklifi yapılacağını yazdı.

O Jogo gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki file bekçisi Renan'a göz dikti ve Brezilyalı kaleci için 2,5 milyon euro teklif edileceği iddia edildi. ABola gazetesi ise Sporting'in, Renan için 3 milyon euro istediğini duyurdu.

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