Galatasaray'ın eski oyuncusu Milan Baros futbolu bıraktığını açıkladı!

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Milan Baros, futbolu bıraktığını açıkladı. 38 yaşındaki yıldız oyuncu son olarak ülkesinin takımlarından Banik Ostrava'da forma giymişti.

Galatasaray'da 2008-2013 yılları arasında tam 5 yıl forma terleten Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

"ARTIK DİNLENMEYE İHTİYACIM VAR"

Kulübün resmi sitesine konuşan Baros, "Her şeyden önemlisi artık dinlenmeye ihtiyacım var. Gelecekte neler olacak bekleyip göreceğiz. Banik de dahil olmak üzere birçok kulüp teklif sundu. Futbol, tüm hayatım boyunca benimle birlikte oldu ve onunla kalma isteğimi göz ardı etmeyeceğim. Ancak artık akışına bıraktım. Dediğim gibi artık tamamen dinlenmek ve daha sonra ne olacağını fazla düşünmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'IN UNUTULMAZLARINDAN OLDU

2008'de Galatasaray'a gelen ve 93 maçta 48 gol atan forvet, sarı-kırmızı formayla 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Baros, 2013/14 sezonunda da Antalyaspor formasını giydi ve Akdeniz ekibiyle 13 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

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