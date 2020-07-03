03 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim devrede

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'da gündem transfer... Mert Hakan Yandaş transferinde sarı-lacivertlilerle karşı karşıya gelen ve oyuncuyu rakibine kaptıran Cimbom'un, Fenerbahçe'nin de listesine aldığı oyuncu için harekete geçtiği ve teknik direktör Fatih Terim'in genç futbolcuyu ısrarla istediği kaydedildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 20:22
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim devrede

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala yeni sezon için kadro planlamalarını oluşturmaya başlayan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim devrede

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda yaşadığı düşüşle zirve yarışına havlu atan sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim devrede

Geçtiğimiz iki sezonu şampiyonlukla kapattıktan sonra sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ancak ikinci yarıda aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahiş olan Aslan, corona virüsü salgınının ardından çıktığı üç maçtan da galibiyet çıkaramayarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim devrede

Yeni sezona zirve mücadelesin verecek olan ve oyuncu arayışlarını sürdüren iki ezeli rakip, corona virüsü salgınının getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle önceliği yerli transferine verdi.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim devrede

Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran iki takım, Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti.

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