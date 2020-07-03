Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim devrede

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'da gündem transfer... Mert Hakan Yandaş transferinde sarı-lacivertlilerle karşı karşıya gelen ve oyuncuyu rakibine kaptıran Cimbom'un, Fenerbahçe'nin de listesine aldığı oyuncu için harekete geçtiği ve teknik direktör Fatih Terim'in genç futbolcuyu ısrarla istediği kaydedildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 03.07.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 20:22 ABONE OL