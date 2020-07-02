Galatasaray'da Onyekuru depremi

Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiralık olarak kadrosunu kattığı Onyekuru'da şok gelişme yaşanıyor. Kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Monaco'nun izin vermemesi sebebiyle Trabzonspor ve kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldızdan kötü haber geldi. Ducar Sports'un haberine göre, Henry Onyekuru, Fransız ekibinin izin vermemesi sebebiyle Süper Lig'de kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Monaco'nun yeni sezon planlamasında kadroda düşündüğü futbolcusunu korumak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.





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