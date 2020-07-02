02 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Onyekuru depremi

Galatasaray'da Onyekuru depremi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

'ın devre arasında Monaco'dan kiralık olarak kadrosunu kattığı 'da şok gelişme yaşanıyor. Kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Monaco'nun izin vermemesi sebebiyle ve kalan maçlarda forma giyemeyecek.

'da Henry şoku yaşanıyor. Birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda Nijeryalı yıldızdan kötü haber geldi. Ducar Sports'un haberine göre, Henry Onyekuru, Fransız ekibinin izin vermemesi sebebiyle Süper Lig'de kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Monaco'nun yeni sezon planlamasında kadroda düşündüğü futbolcusunu korumak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.


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