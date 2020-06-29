29 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Kaleciler resitali

Kaleciler resitali
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.06.2020

'in 29. haftasında oynanan - maçında iki takımın kalecileri ve Okan Kocuk, yaptıkları başarılı kurtarışlarla maçın sonucunda direkt etkili oldu.

ve 1-1 berabere kalırken iki takımın kalecileri yaptıkları başarılı kurtarışlarla öne çıktı. İlk tehlikeli atak 9. dakikada Galatasaray kalesinde yaşandı. Okan, Saracchi'nin sektirdiği topa son anda yetişti ve çizgiden çıkardı. Ardından gelen vuruşu da başarıyla çeldi. 46. dakikada Mert, Saracchi'nin şutunu çıkardı. 49'da Okan 'ya, 67 ve 84'te Mert Onyekuru'ya izin vermedi. 90+4'te Galatasaray'ın genç file bekçisi 'in vuruşunu engelledi. Alexsic ve Emre Akbaba'nın gollerinde ise kalecilerin büyük bir hatası yoktu.


Emin 'Bayram' etti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! G.Saray'ın şampiyonluk şansı... Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "G.Saray'ın şampiyonluk şansı..."
Terim açıkladı! İşte sakatların son durumu Terim açıkladı! İşte sakatların son durumu
Dev maçta her şey var kazanan yok! Dev maçta her şey var kazanan yok!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör