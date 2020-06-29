Kaleciler resitali

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Başakşehir - Galatasaray maçında iki takımın kalecileri Mert Günok ve Okan Kocuk, yaptıkları başarılı kurtarışlarla maçın sonucunda direkt etkili oldu.

Başakşehir ve Galatasaray 1-1 berabere kalırken iki takımın kalecileri yaptıkları başarılı kurtarışlarla öne çıktı. İlk tehlikeli atak 9. dakikada Galatasaray kalesinde yaşandı. Okan, Saracchi'nin sektirdiği topa son anda yetişti ve çizgiden çıkardı. Ardından gelen vuruşu da başarıyla çeldi. 46. dakikada Mert, Saracchi'nin şutunu çıkardı. 49'da Okan Demba Ba'ya, 67 ve 84'te Mert Onyekuru'ya izin vermedi. 90+4'te Galatasaray'ın genç file bekçisi Gökhan İnler'in vuruşunu engelledi. Alexsic ve Emre Akbaba'nın gollerinde ise kalecilerin büyük bir hatası yoktu.





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