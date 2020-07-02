02 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Fernando Muslera antrenmanda! İşte dikkat çeken o kare

Ve Muslera antrenmanda! İşte dikkat çeken o kare
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Marcao antrenmanın bir bölümünde yer alırken, idmanda sürprizi de vardı. Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılılarla idmana çıktı.

Galatasaray, ligin 30. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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MUSLERA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Kolombiyalı golcü ise salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Rizespor maçında ayağı kırılan , kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

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