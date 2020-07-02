Galatasaray'da Fernando Muslera antrenmanda! İşte dikkat çeken o kare
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Marcao antrenmanın bir bölümünde yer alırken, idmanda Fernando Muslera sürprizi de vardı. Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılılarla idmana çıktı.
Galatasaray, ligin 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
MUSLERA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ise salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.
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