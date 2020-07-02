Galatasaray'ın transferini yazdılar! Youcef Belaili'den aslanlı tweet

Son dönemlerde adı sıkça Galatasaray'la anılan Youcef Belaili için flaş bir iddia ortaya atıldı. Öte yandan Cezayirli oyuncu, sosyal medya hesabından 'aslan' paylaşımı yaparken, taraftarlar tarafından 'Acaba Galatasaray'a mı transfer oluyor?' yorumu yapıldı. İşte detaylar...