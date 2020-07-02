02 Temmuz 2020, Perşembe

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Galatasaray'ın transferini yazdılar! Youcef Belaili'den aslanlı tweet

Son dönemlerde adı sıkça Galatasaray'la anılan Youcef Belaili için flaş bir iddia ortaya atıldı. Öte yandan Cezayirli oyuncu, sosyal medya hesabından 'aslan' paylaşımı yaparken, taraftarlar tarafından 'Acaba Galatasaray'a mı transfer oluyor?' yorumu yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 10:09
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Galatasaray'ın transferini yazdılar! Youcef Belaili'den aslanlı tweet

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray gündemine Cezayirli futbolcu Youcef Belaili'yi almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'ın transferini yazdılar! Youcef Belaili'den aslanlı tweet

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yapan yıldız futbolcuda sıcak bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'ın transferini yazdılar! Youcef Belaili'den aslanlı tweet

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Galatasaray'ın oyuncuya ilk teklifini yaptığını duyruldu.

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Galatasaray'ın transferini yazdılar! Youcef Belaili'den aslanlı tweet

28 yaşındaki kanat oyuncusunun da kulübü 2022'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Avrupa'ya dönmek istediği ve bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

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Galatasaray'ın transferini yazdılar! Youcef Belaili'den aslanlı tweet

Bu arada Cezayirli futbolcu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden aslan emojili bir paylaşıma imzasını atarak transfer dedikodularını alevlendirdi.

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