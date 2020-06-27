Önce Seri, Lemina belki

Cimbom’un gelecek sezon planlarında Fildişili futbolcu ilk sırada Gabonlu yıldız ise sık sakatlandığı için karar sezon sonu verilecek.

Aslan, üst üste 2 sezon şampiyon olduktan sonra bu yıl zirveden uzak kalmıştı. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Galatasaray'ın önceliğinin hep Mario Lemina olduğu ifade ediliyordu ancak teknik direktör Fatih Terim "Seri'yi alalım" dedi. Galatasaray, Championship'ten Premier Lig'e çıkmak için uğraşan Fulham ile Fildişi Sahilli oyuncu için masaya oturacak. Aslan'ın 28 yaşındaki orta saha için 6 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Transferi çok konuşulan Mario Lemina için ise henüz bir girişim yok. Sık sakatlandığı için bonservisini almayı düşünmeyen Aslan, bir kez daha kiralama formülüne başvurabilir. Karar sezon bitiminde verilecek.

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