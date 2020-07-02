Galatasaray'da transferde flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız...

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezon için çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, kiralık sözleşmeleri bitip takımdan ayrılacak Seri ve Lemina'nın boşluğunu Beşiktaşlı yıldızla doldurmayı planlıyor. İşte o isim ve transfer detayları...