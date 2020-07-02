02 Temmuz 2020, Perşembe

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Galatasaray'da transferde flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız...

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezon için çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, kiralık sözleşmeleri bitip takımdan ayrılacak Seri ve Lemina'nın boşluğunu Beşiktaşlı yıldızla doldurmayı planlıyor. İşte o isim ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 11:10
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Galatasaray'da transferde flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız...

Galatasaray, corona virüsü sonrası alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da transferde flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız...

Fakat önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılı ekip transfer temaslarını da yoğunlaştırdı.

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Galatasaray'da transferde flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız...

Yeni sezonda yerli transfer operasyonunda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya ile görüşmelerde bulunduğu belirtilen sarı kırmızılılar; sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferlerini düşünüyor.

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Galatasaray'da transferde flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız...

Galatasaray'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak isterken, gündeme bomba bir isim geldi.

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Galatasaray'da transferde flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız...

Lemina'nın yerine arayışlara başlayan Galatasaray'da menajerinin gündeme getirdiği Muhammed Elneny ismi Terim'in dikkatini çekti.

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