Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Seri'nin talipleri artıyor. Sezon başında kiralanan Fildişi Sahilli futbolcu için Fransız takımları Monaco ve Lyon'un ilgilendiği ifade ediliyor.

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, oynadığı futbolla göz doldurdu ve sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazandı.

İngiltere'de alt ligde oynamak istemeyen Seri, bonservisine sahip olan Fulham'a dönmeyi düşünmüyor. İngiliz ekibi ise iki sene önce 30 milyon Euro ödediği Fildişili yıldızı, 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında satmanın planlarını yapıyor.

Kiralık sözleşmesindeki 18 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, 28 yaşındaki orta sahayı kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Seri'ye Fransa'dan ciddi talipler var. Lyon bu transferde ısrarcı. Monaco da Seri ile ilgileniyor.

DİĞER