30 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray yıldız ismin bonservisini alıyor! Kiralık gelmişti...

Cimbom yıldız ismin bonservisini alıyor! Kiralık gelmişti...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

Galatasaray'da corona virüsü arası sonrası işler hiç de istenildiği gibi gitmedi... Gerek pandeminin oluşturduğu olumsuz mali tablo gerekse şampiyonluk yarışına havlu atıldığı için Devler Ligi gelirinden mahrum kalacak Cimbom, bütçede küçülmeye gidecek. Bu kapsamda kiralık isimlerden bazılarıyla yollarını ayıracak sarı-kırmızılılar, Michael için ise kulübü 'la görüşmelere başladı.

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın orta sahasını oluşturan Lemina- ikilisinin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Şampiyonluk iddiası kalmadığı için küçülmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, yıllık 4'er milyon Euro maliyeti olan iki oyuncudan sadece birini kiralayabilir. 'in tercihinin Mario Lemina yerine Jean Michael Seri olduğu öğrenildi. Terim, sezonun ikinci yarısında takımın en iyisi olan Seri'nin yeni sezonda da kadroda tutulmasını istiyor. Fildişili yıldızın bonservisine sahip 'la masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray, Seri'yi bir yıl daha kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak.

Galatasaray'dan çılgın takas! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

MARIO LEMINA KREDİSİNİ TÜKETTİ

Sabah'ın haberine göre; Southampton'dan kiralanan ve 16 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Mario Lemina'nın ise gelecek sezon kalması bir hayli zor. Gabonlu oyuncu sakatlık problemi nedeniyle kredisini tüketti. Kasımpaşa, , Ankaragücü ve Yeni Malatya'dan sonra Başakşehir maçında da oyunu terk eden Mario Lemina artık Galatasaray'ın orta saha listesinde öncelikli değil.

Yeni Ozan Kabak bulundu haberin devamı

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