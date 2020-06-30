Enner Valencia Galatasaray'a yakın
Gelecek sezon çalışamalarını sürdüren Galatasaray, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı gündemine almıştı. Yıldız golcüden müjdeli haber geldi. 30 yaşındaki golcü oyuncu Meksika ekibi ile sözleşme uzatmadı. Avrupa'ya dönmek isteyen Ekvadorlu golcünün, ilk tercihi ise Galatasaray.
Galatasaray'dan Enner Valencia bombası… Meksika basını Tigres ile sözleşmesi biten ve kulübü ile yeni kontrat imzalamayan Valencia'nın Avrupa'ya döneceğini ve Ekvadorlu golcünün Galatasaray'la büyük oranda anlaştığını yazdı. Valencia, Tigres'le yollarını önceki gün resmen ayırdı.
GALATASARAY'A GELMEYİ İSTİYOR
Meksika basınındaki haberlerde 30 yaşındaki golcünün ABD'den de ciddi teklifler aldığı belirtildi. Ancak Valencia'nın tercihinin Galatasaray'dan yana kullandığı ifade edildi.
PREMIER LİG TECRÜBESİ VAR
G.Saray ile anlaştığı iddia edilen Valencia, 2014-17 arasında Premier Lig'de West Ham ve Everton formaları giydi. Tigres, golcü oyuncu için 3 sene önce 5.5 milyon Euro ödemişti.
BU SEZON 29 MAÇTA OYNADI
Enner Valencia bu sezon Tigres forması ile tüm kulvarlarda 29 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, atıp 5 asist yaptı. 7 gole direk katkı sağladı.
MİLLİ FORMAYLA HARİKALAR YARATTI
Enner, 54 kez formasını giydiği Ekvador Milli Takımı ile toplam 31 kez rakip fileleri sarstı. Etkileyici bir milli takım performansına imza attı.
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