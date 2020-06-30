30 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni Ozan Kabak bulundu

Yeni Ozan Kabak bulundu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

Başakşehır maçında Lemina'nın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan Emin Bayram tam not aldı. Ozan Kabak'ı Türk futboluna kazandıran , Başakşehir karşısında da sakatlanan Lemina'nın yerine 52. dakikada Emin Bayram'ı sahaya sürdü.

Başakşehır maçında Lemina'nın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan Emin Bayram tam not aldı. Ozan Kabak'ı Türk futboluna kazandıran , Başakşehir karşısında da sakatlanan Lemina'nın yerine 52. dakikada Emin Bayram'ı sahaya sürdü. 17 yaşındaki stoper, 32 kez topla buluştu. Attığı 26 pasta yüzde 80.8'lik isabet sağladı. 90 dakika oynayan Donk'la beraber 4 kezle en fazla hava topu alan isim oldu. 2 top çaldı. 2 top kaptı. 1 uzaklaştırma yaptı. 1 de şut engelledi.

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