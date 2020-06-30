Galatasaray'da yeni Ozan Kabak bulundu

Başakşehır maçında Lemina'nın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan Emin Bayram tam not aldı. Ozan Kabak'ı Türk futboluna kazandıran Fatih Terim, Başakşehir karşısında da sakatlanan Lemina'nın yerine 52. dakikada Emin Bayram'ı sahaya sürdü.

Başakşehır maçında Lemina'nın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan Emin Bayram tam not aldı. Ozan Kabak'ı Türk futboluna kazandıran Fatih Terim, Başakşehir karşısında da sakatlanan Lemina'nın yerine 52. dakikada Emin Bayram'ı sahaya sürdü. 17 yaşındaki stoper, 32 kez topla buluştu. Attığı 26 pasta yüzde 80.8'lik isabet sağladı. 90 dakika oynayan Donk'la beraber 4 kezle en fazla hava topu alan isim oldu. 2 top çaldı. 2 top kaptı. 1 uzaklaştırma yaptı. 1 de şut engelledi.

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