Galatasaray'da şutlar adresi bulmadı

Eksiklere rağmen Başakşehir karşısında topu kontrol etmeyi başaran Galatasaray, ayrıca bu sezon en fazla şut çektiği maçı oynadı. Ancak genelde karavana attı. 21 şutta, 6 isabet yakalandı. 9 şutu engellendi.

Eksiklere rağmen Başakşehir karşısında topu kontrol etmeyi başaran Galatasaray, ayrıca bu sezon en fazla şut çektiği maçı oynadı. Ancak genelde karavana attı. 21 şutta, 6 isabet yakalandı. 9 şutu engellendi. Seri ve Feghouli 4'er kezle en fazla şut deneyen isimler oldular. Ancak isabet sağlayamadılar. 1 tanesi isabetli olmak üzere 11'i Ömer'den 36 orta yapıldı. Sadece 5'i yerini buldu. Tüm bunlara rağmen 1 puanı hanesine yazdırabildi.

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