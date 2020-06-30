30 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da şutlar adresi bulmadı

Şutlar adresi bulmadı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

Eksiklere rağmen Başakşehir karşısında topu kontrol etmeyi başaran , ayrıca bu sezon en fazla şut çektiği maçı oynadı. Ancak genelde karavana attı. 21 şutta, 6 isabet yakalandı. 9 şutu engellendi.

Eksiklere rağmen Başakşehir karşısında topu kontrol etmeyi başaran , ayrıca bu sezon en fazla şut çektiği maçı oynadı. Ancak genelde karavana attı. 21 şutta, 6 isabet yakalandı. 9 şutu engellendi. Seri ve Feghouli 4'er kezle en fazla şut deneyen isimler oldular. Ancak isabet sağlayamadılar. 1 tanesi isabetli olmak üzere 11'i Ömer'den 36 orta yapıldı. Sadece 5'i yerini buldu. Tüm bunlara rağmen 1 puanı hanesine yazdırabildi.

Kaleye Antonio Adan haberin devamı

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