29 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaray'dan çılgın takas! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

2020-21 sezonunda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen yıldız futbolcunun transferini takas yoluyla bitirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 19:54
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Galatasaray'dan çılgın takas! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında eksik bölgeleri belirleyen Galatasaray'dan Giuliano bombası...

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Galatasaray'dan çılgın takas! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da forma giyen Giuliano, önümüzdeki sezon takımdan ayrılma kararı aldı.

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Galatasaray'dan çılgın takas! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Ülke basını, Giuliano'nun kulüp yönetimiyle maaş konusunda sorun yaşadığını ve bu sebeple bu yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini yazdı.

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Galatasaray'dan çılgın takas! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

"GIULIANO AYRILIRSA VITORIA'NIN HESAPLARI KARIŞACAK"
Giuliano'nun önümüzdeki sezon Al Nassr'dan ayrılması halinde teknik direktör Rui Vitoria'nın tüm hesapları karışacak.

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Galatasaray'dan çılgın takas! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Al Nassr yönetimi ise Giuliano'nun yerine Belhanda'yı kadrosuna katmak için hareket edecek.

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