Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Son dakika... Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 30. haftası birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olacak. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi mücadelenin hakemi de belli oldu. Buna göre, dev derbide tecrübeli hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Serkan Tokat üstlenecek.

Ligin 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

3 Temmuz Cuma:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

DİĞER