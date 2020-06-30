30 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor son 9 yılın en iyi dönemini geçiriyor

Son 9 yılın en iyisi
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

'de 29 hafta sonunda 58 puanla ikinci sırada yer alan , son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı.

2010- 11'in 29. haftasında 69 puanla ilk sırada bulunan ancak sezonu 82 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan ekibi, son 9 sezon içerisinde ilk kez 29. hafta sonunda şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başarmış durumda. Ligde 60 puanlı Medipol 'in 2 puan gerisinde yer alan Fırtına, son 9 sezon içerisinde en iyi sıralamayı ve puanı elde etti. Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan 'da Başakşehir'in ile 1-1 berabere kalması yeniden umutları yeşertti. İki takım arasında 2 puanlık fark açılmadı.

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Bordo-mavililer, bu sezon 29. hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'un 5, Galatasaray'ın 6, 'ın 8, 'nin 12 puan önünde bulunuyor. 'de son 5 haftaya girilirken Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında zirve mücadelesi devam ediyor. Ligde önce ile berabere kalarak zirve koltuğunu Başakşehir'e kaptıran Fırtına, 29'uncu haftada sahasında MKE Ankaragücü ile de berabere kalınca büyük üzüntü yaşadı. Ancak aynı haftada lider Başakşehir'in Galatasaray ile berabere kalmasının ardından şampiyonluk ateşi yeniden alevlendi. Zirve ile arasında iki puan farkı bulunan bordo-mavililer, kalan haftaları kayıpsız tamamlayarak Medipol Başakşehir'in puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

(Fotomaç)


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