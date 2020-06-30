Mustafa Cengiz: Yönetime haksızca saldırılıyor
Galatasaray'da haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplantıdan önce GSTV'ye açıklamalarda bulundu.
Başkan Mustafa Cengiz, "Türk halkının dualarıyla buradayım. Hiçbir saat yönetimden kopmadım. Bütün rahatsızlığım süresince 3 ağır operasyon geçirdim. Namus yükü, çocukluk aşkımızın yükünü aldık. Bir emanet aldık. Emanet kadar güzel bir şey yoktur. Galatasaray bizim namusumuzdur. Galatasaray yürüyen, dev bir mekanizma. Bu mekanizma duramaz. Her gün onlarca konuyu istişare ettik. Yönetim kurulu tek tek geldi. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla telekonferans yapıyoruz. Kuruldakilerin tamamı çalışıyor. Gerektikçe geliyorlar, çalışmalarını anlatıyorlar: Süreç devam ediyor. Galatasaray asla durmaz. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk ve iddia vardır. Bu süreci de kolaylıkla atlatacağımıza inanıyorum. Taraftarımız iyi ki var" ifadelerini kullandı.
'Algı operasyonları var'
Mustafa Cengiz sözlerini şöyle bitirdi: "Rahatsız olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yönetime haksızca saldırılıyor. Yok hakeme bir şey demedin, Ali'ye Veli'ye bir şey demedin diye laflar ediliyor. Biz gerekeni yapıyoruz. İlla ki demeçle veya deklarasyonla değil. Camiamız rahat olsun. Gereken anında yapılıyor. Reaksiyon anında veriliyor. Yönetim olarak buraya iyi niyetle geldik. Hiçbir ajandamız yok. Camiadan ve taraftardan istirham ediyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı