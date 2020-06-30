Ajax Ryan Babel'le yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Bu sezon devre arasında kiralık olarak sarı kırmızılı ekibe geri dönen Onyekuru için Aslan yeniden harekete geçti. Yıldız oyuncuyu gelecek sezon da takımda tutmanın yollarını arayan Cimbom'un, Monaco kulübüyle görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...