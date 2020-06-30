30 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Ajax Ryan Babel'le yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Ayrılık duyuruldu! Ryan Babel...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

Son dakika haberine göre; Hollanda temsilcisi Ajax, devre arasında 'dan kiraladığı ile yolların ayrıldığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Sezon başında Fulham'dan ayrılarak 'ın yolunu tutan , ara transfer döneminde Ajax'a kiralık gönderilmişti.

Hollandalı futbolcunun Ajax'taki sözleşmesi sona erdi ve sarı kırmızılılara geri gönderildiği açıklandı.

Ajax'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Ryan babel, bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkarken 5 gol 1 asistle oynamıştı. Hollanda Ligi'nde ise 5 maça çıkan Babel gol veya asist yapma başarısı gösterememişti.

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