Emin 'Bayram' etti! "Benim de hayalimdi"

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda 53. dakikada Mario Lemina sakatlandı. Gabonlu futbolcunun yerine 17 yaşındaki Emin Bayram dahil olurken, genç futbolcu maç sonrasında teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti ve "Yıllardır Galatasaray altyapısındayım. Her oyuncu gibi benim de hayalimdi oynamak. Bundan sonra devamı gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 'Yeni Ozan Kabak' olarak nitelendirilen genç savunmacı Emin Bayram, Medipol Başakşehir maçında sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.

Lemina'nın sakatlığı sonrası 53. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki stoper, sahada kaldığı yaklaşık 40 dakika boyunca sağlam görüntüsüyle sarı-kırmızılı camiaya gelecek adına umut verdi.

Emin Bayram maç sonu yaptığı açıklamada, teknik direktör Fatih Terim'e kendisine güvendiği için teşekkür ederken şu ifadelere yer verdi:

"BUNDAN SONRA DEVAMI GELECEK"

İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında tempoya ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray altyapısındayım. Her oyuncu gibi benim de hayalimdi oynamak. Fatih Terim'e bana şans verdiği için teşekkür ediyorum. Bundan sonra devamı gelecek inşallah.

"VAN DIJK, RAMOS VE OZAN KABAK'I ÖRNEK ALIYORUM"

Kendi mevkisinde görev yapan beğendiği futbolcuların sorulması üzerine ise sarı-kırmızılı futbolcu, "Van Dijk ve Ramos'u seyrediyorum. Yakın zamanda buradan giden Ozan ağabey ile kendimi benzeştirmeye çalışıyorum. Bu saydığım isimler Avrupa'da benim pozisyonumda oynayan en iyi isimler" diye konuştu.

TERİM'DEN EMİN BAYRAM AÇIKLAMASI!

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim de Emin Bayram'ın performansını överek, "Emin Bayram'a da çok sevindim. Doğru zamanda bir genci koymak önemli, geçen hafta oynatmadım. Olağanüstü oynadı. Hava topunda en iyi takımlardan birine 6 topun 4'ünü kazandı. Kazanamadık ama Emin için mutluyum. Kazanıp 5 puanla ilgili şeyler söylemek isterdim" dedi.

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