Fatih Terim: Şampiyonluk yarışından vazgeçmeyeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, "Boşvermek, vazgeçmek, hiç hoşlanmadığım, affetmeyeceğimiz bir şey. Bugün çok iyi bir oyun oynamalıyız ki karşı oyunları bozabilelim." dedi.

Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'ın şampiyonluk oranı düşük görünüyor bu da doğal, bir hayli gerideyiz çünkü. Boşvermek, vazgeçmek, hiç hoşlanmadığım, affetmeyeceğimiz bir şey. Bugün çok iyi bir oyun oynamalıyız ki karşı oyunları bozabilelim."

"Galatasaray böyle durumlarda vazgeçmeyen, vazgeçmediğini de çok kere göstermiş bir büyük kulüp. Kazanırsınız, kaybedersiniz, kaybettirilirsiniz, vazgeçmeden devam edeceğiz."

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