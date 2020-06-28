28 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim: Şampiyonluk yarışından vazgeçmeyeceğiz

Şampiyonluk yarışından vazgeçmeyeceğiz
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

Teknik Direktörü , 'in 29. haftasında oynanan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, "Boşvermek, vazgeçmek, hiç hoşlanmadığım, affetmeyeceğimiz bir şey. Bugün çok iyi bir oyun oynamalıyız ki karşı oyunları bozabilelim." dedi.

Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"'ın şampiyonluk oranı düşük görünüyor bu da doğal, bir hayli gerideyiz çünkü. Boşvermek, vazgeçmek, hiç hoşlanmadığım, affetmeyeceğimiz bir şey. Bugün çok iyi bir oyun oynamalıyız ki karşı oyunları bozabilelim."

"Galatasaray böyle durumlarda vazgeçmeyen, vazgeçmediğini de çok kere göstermiş bir büyük kulüp. Kazanırsınız, kaybedersiniz, kaybettirilirsiniz, vazgeçmeden devam edeceğiz."

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