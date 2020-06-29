Ve Bakayoko transfer kararını verdi! Galatasaray...

Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Tiemoue Bakayoko'da flaş bir gelişme yaşandı. Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu eski takımı Milan'a geri dönebilir.

Fransız ekibi Monaco'da geçirdiği kiralık sezonun ardından İngiliz kulübü Chelsea'ye dönen Tiemoue Bakayoko, Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Maviler'le 2 yıl daha kontratı bulunan Fransız orta saha oyuncusu için devreye giren takımlardan biri de Paris Saint-Germain'di...

25 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcu Bakayoko hakkında dikkat çeken bir haber kaleme alındı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Chelsea ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun, eski takımı Milan'ın ilgisine sıcak baktığı kaydedildi. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bilgisi de paylaşıldı.

Kariyerine Rennes altyapısında başlayan Bakayoko, 2014 yılında Monaco'ya transfer olmuştu. Başarılı futbolcu, 2017 yılında 40 milyon Euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutarken, İngiliz ekibi tarafından 2018'de Milan'a, 2019'da ise Monaco'ya kiralandı.

DİĞER