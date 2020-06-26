Wesley Sneijder otobiyografisinde duyurdu! "Bir gün Galatasaray'da..."
Geçtiğimiz sene futbola veda eden Wesley Sneijder, Galatasaray'da 3.5 sezon geçirmişti. Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği süre boyunca taraftarların ilgi odağı olmuştu. 36 yaşındaki eski futbolcu, otobiyografisinde sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı. Sneijder, "Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Hollanda futbolunun efsane ismi Wesley Sneijder, Galatasaray'a teknik direktör olarak dönmek istediğini açıkladı.
Futbola geçtiğimiz sezon veda eden 36 yaşındaki yıldız, otobiyografisinde gelecek planlarından bahsederken, bir gün sarı-kırmızılı kulübü çalıştırmak istediğini ifade etti.
"EN BÜYÜK HEDEFİM..."
Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sneijder, "Bir gün teknik direktör olacağım. 40 yaşlarımda olmayı planlıyorum. En büyük hedefim, iyi bir takımın başına geçmek; bildiğim bir kulübü çalıştırmak. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum" ifadesini kullandı.
"TÜRKİYE'DE İNŞAAT İŞİNE GİRDİM"
Sneijder yatırım amacıyla Türkiye'de inşaat işine girdiğini de belirterek şu ifadeler yer verdi:
Türkiye'de bir inşaat işine yatırım yaptım, proje hala devam ediyor. Çok fazla para kaybettim, 10-15 milyon euro gitti. Korkunç, evet ama ölümcül değil. Hala param var ama artık pek para gelmiyor. 36 yaşındayım. Daha önümde uzun bir hayat var. Üzücü, çok kötü bir şey ancak devam etmek zorundayım, devam etmek istiyorum. Çevremdekilerin artık daha az para geldiğini anlaması lazım. Para kovalarla geldiğinde çok fazla şey yapılabilir ancak artık farklı bir döneme girdim.
KİTABINDA 'FENER AĞLAMA' KISMI!
Öte yandan Sneijder'in otobiyografi kitabındaki 'İçindekiler' kısmında 'Fener Ağlama' bölümü dikkat çekti. Hollandalı oyuncunun, ezeli rakip Fenerbahçe'yi ti'ye alan tezahüratla ilgili anısına kitabının 121. sayfasında yer verdiği görüldü.
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