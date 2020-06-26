26 Haziran 2020, Cuma

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Ryan Babel'e talip var

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna kattığı ve istenilen performansı göstermediği gerekçesiyle devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, takımda düşünülmüyordu. Sarı-kırmızılılara müjdeli haber gelirken, Hollandalı futbolcu için talip çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 19:52 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 19:52
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Galatasaray'a transfer müjdesi! Ryan Babel'e talip var

Galatasaray'da sevindiren gelişme... Disiplinsiz davranışları nedeniyle elden çıkartılmak istenen Babel, kulüpten ayrılabilir.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Ryan Babel'e talip var

Hollandalı futbolcu sezon başında bedelsiz transfer edilmişti. Fulham'da gösterdiği performansla göz dolduran Babel için sarı kırmızılı camiada çok şey bekleniyordu.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Ryan Babel'e talip var

DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞLARI VE SOSYAL MEDYA...
Babel'in Galatasaray'daki disiplinsiz davranışları ve yaptığı sosyal medya paylaşımları gündemden düşmüyordu.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Ryan Babel'e talip var

Galatasaray, kriz masasından ayrılık kararı alınca, Hollandalı futbolcu ülkesinin takımı Ajax'a gitmek zorunda kalmıştı.

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Galatasaray'a transfer müjdesi! Ryan Babel'e talip var

Ajax'ta da istediği ortamı bulamayan Ryan Babel, Hollanda kulübünde de sorunlarla karşılaşmış ve adeta istenmeyen adam ilan edilmişti.

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