22 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Maicon müjdesi

Maicon müjdesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

Acil para arayan Galatasaray’a eski stoperinden sevindirici haber geldi. , Maicon için 3.5 milyon euro teklif sundu.

Sarı-kırmızılılar son dönemde mali alanda iyi işler yapsa da koronavirüs döneminde gelirler bir anda kesilmişti. Maçların yeniden başlamasıyla yayıncı kuruluştan ilk para kasaya girerken, GS Store'lar ve tribün gelirleri durmuştu. Aslan'a güzel haber Suudi Arabistan'dan geldi. kulübü, bonservisi sarı-kırmızılı kulüpte olan Maicon Roque için 3.5 milyon euro'luk bir teklif sundu. Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın bu rakamı Cimbom'a önerdiğini ancak Galatasaray'dan henüz bir cevap gelmediğini yazdılar. Maicon'un Aslan ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Cimbom, Brezilyalı stoperin satışından geliri elde etmeyi hedefliyor.
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