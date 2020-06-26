Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan ve geniş rotasyonlu bir kadro kurarak yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Fernando Muslera'nın uzun süreli sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle bu mevkiye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 19:04 ABONE OL