26 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan ve geniş rotasyonlu bir kadro kurarak yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Fernando Muslera'nın uzun süreli sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle bu mevkiye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 19:04
ABONE OL
  • 1
  • 16
Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

Corona virüsü salgınının ardından çıktığı iki maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılıların gündem maddelerinden biri de kaleci transferi...

  • 3
  • 16
Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

  • 4
  • 16
Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

Sezonu kapatan ve kasım ayında sahalara dönmesi beklenen Muslera'nın yerini tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen yönetim, kaleci arayışlarını sürdürürken, menajerler vasıtasıyla da yeni isimler öneriliyor.

  • 5
  • 16
Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

Fanatik'in haberine göre, gündeme gelen son isim Sporting forması giyen Renan Ribeiro.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör