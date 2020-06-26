26 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Ayhan Akman’ın yeğeni Ali Akman için Bursaspor ile masaya oturacak

Cimbom’a 2. Akman geliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Galatasaray 'ın yerine 'ı yardımcı hoca olarak göreve getirecek. Yıllarca camiaya hizmet veren Ayhan Akman geri dönmek için gün sayarken yönetimin Ayhan Akman'ın yeğeni olan ve altyapısının en önemli isimlerinden biri olan 'ı istediği öğrenildi.

Galatasaray 'ın yerine 'ı yardımcı hoca olarak göreve getirecek. Yıllarca camiaya hizmet veren Ayhan Akman geri dönmek için gün sayarken yönetimin Ayhan Akman'ın yeğeni olan ve altyapısının en önemli isimlerinden biri olan 'ı istediği öğrenildi. Bu sezon kupa dahil 19 maça çıkan 18 yaşındaki forvet 4 gol, 1 asist yaparken performansıyla göz doldurdu. Galatasaray Yönetimi'nin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ali Akman için görüşmeler yaptığı ve Bursaspor'u ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

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