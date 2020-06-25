Galatasaray Oğulcan Çağlayan'da ısrarcı! TFF'ye başvuru yapacaklar
Çaykur Rizespor, sözleşmesi sezon sonunda biten ve Galatasaray ile anlaşma sağlayan Oğulcan Çağlayan'ın kontratındaki opsiyonu kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, kendi rızası olmadan sözleşmesi uzatıldığı için TFF'ye başvurma kararı aldı. Galatasaraylı hukukçuların da federasyona Oğulcan konusunda itiraz yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor bu kez Oğulcan Çağlayan ile karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan maçın ardından iki kulüp arasındaki ilişkiler bir kez daha gerilirken Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal'dan bir hamle daha geldi. Kartal, daha önce "Opsiyon hakkını kullanmayı düşünmüyoruz. Zaten Galatasaray ile anlaşmış" dediği oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Ancak golcü oyuncu ile ön protokol imzalayan Galatasaray cephesi rahat... Çaykur Rize'nin opsiyonun hakkının 31 Mayıs'ta sona erdiği ve TFF'ye bildirilen yeni anlaşmanın herhangi bir geçerliliğinin olmadığı bildirildi.
OĞULCAN KABUL ETMEDİ
Oğulcan Çağlayan da onayı ile Galatasaraylı hukukçuların, TFF ve FIFA nezdinde usulsüz uzatma için itirazda bulunacakları kaydedildi. Zaten Hasan Kartal da dün A Spor'a yaptığı açıklamada, opsiyon haklarını geç fark ettiklerini itiraf etti. Çaykur Rizespor Başkanı konuyla ilgili, "Sözleşmemizde madde olduğunu geç fark etik. Hakkımız kullandık. Süreç bizi nereye götürecek; göreceğiz. Futbolcu da belki süreci mahkemeye götürebilir" dedi. Kartal, "Oğulcan bu duruma sıcak bakmadı" diyerek oyuncunun rızasını almadıklarını da ortaya koydu. Şimdi gözler Galatasaray ve Oğulcan'ın yapacağı itiraza çevrildi.
TFF ÇÖZÜM KURULU'NA BAŞVURACAK
Çaykur Rizespor'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak mukavelesini 1 yıl uzattığı Oğulcan Çağlayan gemileri yaktı. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olmak isterken hukuki yollara başvurarak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda ayrılık yolları arayacak. Galatasaray'ın avukatları da kendisine destek verecek.
AURELIO'YA İZİN ÇIKMIŞTI
Çaykur Rize ile Oğulcan arasındaki benzer sorun Fenerbahçe ve Aurelio arasında da yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattığı Aurelio, 2008 yazında Real Betis'e transfer olmuştu. TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Fenerbahçe'yi haklı bulup Aurelio'ya 5 milyon 250 bin dolar ödeme cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu ise bu kararın oy çokluğuyla bozulmasına karar vermişti.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı