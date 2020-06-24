24 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Başakşehir hazırlıkları başladı

Galatasaray Başakşehir hazırlıkları başladı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.06.2020

’in 29’uncu haftasında deplasmanda Medipol ’e konuk olacak , hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

'nde gerçekleştirilen antrenman; kuvvet çalışmalarıyla başlayıp, sınırlı alanda pas çalışmalarıyla devam etti. Dayanıklılığa yönelik dar alan oyunlarıyla süren idmanda futbolcular, ardından çift kale oyunu oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, maçının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim yeni golcüsünü buldu! Başakşehir maçında... Terim yeni golcüsünü buldu! Başakşehir maçında...
G.Saray şoke oldu! Mert Hakan'dan olay teklif G.Saray şoke oldu! Mert Hakan'dan olay teklif
Terim’i çıldırtan operasyon! Fatura o isme kesildi... Terim’i çıldırtan operasyon! Fatura o isme kesildi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör