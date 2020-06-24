Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz transfer! Mert Hakan Yandaş olmayınca...

2020-21 sezonu için çalışmalarına başlayan Galatasaray, uzun süre gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaşması sonrası bu bölge için oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Emre Kılınç ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Mert Hakan transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Süper Lig'in bir başka yıldızı için girişimlerini hızlandırdı. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 23:50 ABONE OL