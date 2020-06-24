24 Haziran 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz transfer! Mert Hakan Yandaş olmayınca...

2020-21 sezonu için çalışmalarına başlayan Galatasaray, uzun süre gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaşması sonrası bu bölge için oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Emre Kılınç ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Mert Hakan transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Süper Lig'in bir başka yıldızı için girişimlerini hızlandırdı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 23:50
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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz transfer! Mert Hakan Yandaş olmayınca...

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından lige dönen sarı-kırmızılılar ilk maçta Çaykur Rizespor'a 2-0'lık skorla yenilmiş daha sonra kendi sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalmıştı.

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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz transfer! Mert Hakan Yandaş olmayınca...

Gaziantep beraberliği nedeniyle hakem Alper Ulusoy'un kararlarına tepkili olan sarı-kırmızılılarda, futbolcular da Fatih Terim'in öfkesinden nasibini aldı.

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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz transfer! Mert Hakan Yandaş olmayınca...

Tecrübeli teknik adam, bir süredir Arap kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Younes Belhanda'nın biletini kesti.

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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz transfer! Mert Hakan Yandaş olmayınca...

Faslı yıldızın sezon biter bitmez gönderilmesini isteyen Terim, kendisine verilen şansı kullanamayan Jimmy Durmaz'ı da gözden çıkardı. Deneyimli futbolcunun kontratı, lig bitimiyle birlikte karşılıklı olarak feshedileceği iddia edildi.

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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz transfer! Mert Hakan Yandaş olmayınca...

Uzatmalarda penaltıyı yaptıran Jesse Sekidika da ya başka bir takıma kiralanacak ya da satılacak.

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